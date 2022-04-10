الجيش الباكستاني: بي بي سي تنتهك مبادئ العمل الاعلامي

وبعد يوم من الإطاحة برئيس الوزراء الباكستاني من خلال عملية برلمانية وموافقة المعارضة على سحب الثقة منه رد الجيش الباكستاني على بعض الشائعات بشان الخلاف مع حكومة عمران خان.

ورفضت العلاقات العامة بالجيش الباكستاني اليوم الأحد ، تقرير بي بي سي حول ما يسمى بمحاولة عمران خان الفاشلة للإطاحة بالقائد الحالي للجيش الجنرال قمر جاويد باجوا ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة.

واكد البيان إن "رواية بي بي سي ، كالعادة ، خطوة دعائية وتفتقر إلى أي مصادر موثوقة وذات صلة".

وأكد الجيش الباكستاني أن بي بي سي نشرت تقريرًا مزيفًا يظهر حملة إعلامية كاذبة ضد باكستان واضاف انها انتهكت مبادئ العمل الصحافي بنشرها تقريرا كاذبا لا اساس له.

انتهى** 1453