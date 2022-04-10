الصحة الإيرانية تسجل 39 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاحد 10 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و616 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الفین و 894 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و191 الفا و643 شخصا.

وأضافت أن الف و558 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 918 الفا و860 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و20 ألفا و619 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و77 الفا و522 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و156 الف و201 شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و533 الفا و574 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 147 مليونا و767 الفا و297 جرعة.

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