١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٣:١٧ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84711525
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وزير النقل القطري یصل إلى جزيرة كيش

وزير النقل القطري یصل إلى جزيرة كيش

کیش / 10 نيسان / ابريل/ارنا-وصل وزير المواصلات والاتصالات القطري إلى جزيرة كيش برفقة السفیر القطري في طهران لاقامة اجتماعات تستمر يومين مع نظيره الإيراني .

ووصل وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي ، والسفير القطري في طهران محمد بن حمد الهاجري والوفد المرافق له إلى جزيرة  كيش ظهر اليوم الأحد وكان في استقباله وزير الطرق وبناء المدن رستم قاسمي وامين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الحرة سعيد محمد.

وسيناقش الوزيران دعم إيران لكأس العالم 2022 في قطر  ما في ذلك تسيير خطوط ملاحية منتظمة بين موانئ البلدين وعقد الاتفاقية لزيادة استفادة الخطوط الجوية التجارية القطرية من الاجواء الايرانية وسيوقعان مذكرات تفاهم في هذا المجال.

ان زيارة بعض مناطق الجذب السياحي والبنى التحتية للمواصلات في كيش هو برنامج آخر للوزيرين الايراني والقطري خلال زيارة جزيرة كيش.

وستستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر من هذا العام .

انتهى** 1453

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