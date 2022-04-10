مصور ايراني يتألق في جائزة اسيا للتصوير الفوتوغرافي

وشارك في النسخة الثانية من جائزة العام الاسيوية للتصوير، مصورون من ارجاء القارة؛ في فئتي "الصورة الواحدة" و"مجموعة الصور"، وبما يشمل مواضيع عديدة مثل جائحة كورونا (كوفيد)، والمناسبات الثقافية والرياضات التقليدية والترفيهية وصور الطبيعة والبيئة و...

وسبق للمصور الايراني المتالق في هذه الجائزة (علي حامد حقدوست)، ان احرز التفوق في مناسبات دولية ومحلية اخرى، بما في ذلك المركز الاول خلال مهرجان اليونسكو بافغانستان، والمركز الثاني في بينالي شنغهاي الدولي للتصوير الفوتوغرافي، والفوز باول نوط يمنح لمصور وثائقي للعام في ايران.

انتهى ** ح ع

