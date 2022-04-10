رئيسي : الحكومة عازمة على تحقيق الاقتصاد الاسلامي في ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الايراني (امس السبت في مقر الرئاسة) بجمع غفير من الاساتذة الجامعيين وباحثين في الشؤون الاقتصادية؛ حيث دار النقاش حول اهم القضايا الاقتصادية والسبل الكفيلة بتحسين الوضع الراهن في البلاد.

ومن اهم القضايا التي طرحت في هذا اللقاء، يشار الى :

- برنامج اصلاح المنضومة المصرفية في البلاد

- الخطة التجريبية لتحقيق الصيرفة اللاربوية

- معالجة الفقر والحرمان وموقف الحكومة في هذا السياق

- وثيقة التحول الحكومي وافاق انعاش الاقتصاد الايراني

- الستراتيجيات الكفيلة بتحقيق الازدهار الاقتصادي في البلاد

- سبل تحقيق شعار "الانتاج المعرفي والمولد لفرص العمل"

وفي ختام الاجتماع، اكد اية الله رئيسي، بان الحكومة الايرانية مصممة على بلوغ الاقتصاد الاسلامي؛ داعيا الباحثين واصحاب الراي الى تكثيف جهودهم العلمية والبحثية في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع