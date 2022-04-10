بدء الاجتماع المشترك بين وزيري الطرق الايراني والقطري في كيش

ياتي هذا الاجتماع في سياق متابعة نتائج زيارة رئيس الجمهورية "اية الله رئيسي" الى دولة قطر ودعم ايران لاقامة كاس العالم 2022.

وهو ما اكد عليه وزير الطرق الايراني في مستهل الاجتماع؛ مبينا ان نظيره القطري سيتوجه بعد شهر رمضان المبارك وفي سياق الاتفاقات المبرمة بين البلدين، الى محافظات اخرى بما فيها شيراز (جنوب) واصفهان (وسط) والمناطق الشمالية في البلاد.

الى ذلك، اعلن وزير الاتصالات والمواصلات القطري، بانه يحمل تحية امير بلاده الى الشعب الايراني.

واشار "السليطي" خلال الاجتماع المشترك مع "قاسمي" في كيش اليوم، الى ان هناك قضايا اساسية تجمع بين البلدين الكبيرين والصديقين ايران وقطر؛ مؤكدا على استعداد بلاده لاجراء مباحثات اكثر تفصيلا في هذا الاطار.

يذكر ان جزيرة كيش تستضيف على مدى يومي الاحد والاثنين (10 و11 نيسان الحالي) مباحثات ثنائية بين وزيري الطرق الايراني والقطري، للمضي بالاهداف المشتركة في مختلف المجالات.

انتهى ** ح ع

