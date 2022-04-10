مسؤول : الاعلاميون ضيوف رئيس الجمهورية على مأدبة الافطار الليلة

نيويورك/ 7 نيسان / ابريل/ارنا- اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي تعليقا على عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان، بانه لا ينبغي ان تكون العضوية في هذا المجلس على اساس سياسي.