مسؤول : الاعلاميون ضيوف رئيس الجمهورية على مأدبة الافطار الليلة

واضاف "رحيمي"، ان رئيس الجمهورية سيستمع خلال هذا اللقاء الى اراء الاعلاميين وهواجسهم.
انتهى ** ح ع
طهران / 10 نيسان / ابريل / ارنا – اعلن مدير العلاقات العامة بدائرة الرئاسة "محمد مهدي رحيمي"، ان ما يزيد عن 60 شخصا من المدراء ورؤساء التحرير ومراسلي وكالات الانباء المقروءة والمصورة واصحاب المواقع الاعلامية الالكترونية من كافة النحل والتيارات السياسية في البلاد، يحلّون ضيوفا الليلة على مأدبة افطار رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي".
واضاف "رحيمي"، ان رئيس الجمهورية سيستمع خلال هذا اللقاء الى اراء الاعلاميين وهواجسهم.
انتهى ** ح ع
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