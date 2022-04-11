الجهاد الاسلامي : لن نسمح للعدو الإسرائيلي بالاستفراد بجنين مهما كلف الثمن

وقال النخالة في حوار متلفز على قناة المنار: "يجب أن يفهم الإسرائيلي أن يدنا ليست مكفوفة عن التدخل لدعم أهلنا في الضفة والقدس، وإمكانات المقاومة محدودة لكنها تصنع تأثيرات كبيرة في كيان الاحتلال".

وأضاف إن "جنين تضم فعلا مميزا من سرايا القدس وكتائب الأقصى، ووحدة المقاومة مطلوبة ومهمة في مواجهة العدو"، مبينًا أن العمليات البطولية الأخيرة أكدت قدرة الإنسان الفلسطيني على مواجهة الاحتلال بكل شجاعة.

وأوضح أن ما يجري من عمليات في الأراضي الفلسطينية ليست رد فعل على ممارسات الاحتلال إنما هي واجب على كل فلسطيني.

وتابع النخالة: "أن الفلسطيني لديه خيارات واسعة في مسيرة المقاومة ويستطيع أن يفعل أشياء كثيرة، والعمليات الاستشهادية خير دليل، مشيرًا إلى أن قرار غزة في الرد على جرائم الاحتلال متروك لقوى المقاومة، مؤكدًا أن المقاومة لن تخذل أهالي جنين والقدس وكل فلسطين.

وذكر أنه يوجد تصعيد "إسرائيلي" للمس بالمسجد الأقصى والقدس في رمضان وهو يزيد من حالة التوتر، موضحًا أن قرار منع الاعتكاف في المسجد الأقصى هو قرار رسمي عربي لإتاحة الفرصة للمستوطنين باقتحام الأقصى.

وحذر النخالة، من أن ممارسات الاحتلال في الأقصى والضفة الغربية تصعد من حالة الغليان الفلسطينية، مضيفًا "نحن في مواجهة مباشرة مع الاحتلال وفي كل لحظة يجب أن نتوقع حالة الاشتباك الشامل، وفي أي لحظة يمكن أن نصل إلى حالة من الغليان في كل أوساط الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن المناخ في المقاومة هو مناخ مواتي لموقف حركة الجهاد الإسلامي، قائلاً: "لا أحد مستثنى من الإجابة على استباحة الدم الفلسطيني، وقوى المقاومة تصنع القرار في الميدان مجتمعة وموحدة".

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