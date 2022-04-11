مقاومة جنين تتوعد العدو الصهيوني بالهزيمة

وأضافت الفصائل: نتابع تصريحات العدو الصهيوني واعلانه نيته اقتحام مخيم جنين ، ونقول له إننا على أتم الجهوزية للتصدي له بكل الوسائل المتاحة.

وفشلت قوات العدو الصهيوني امس الأول في اعتقال والد منفذ عملية تل ابيب البطولية بعد ان تصدى لها المقاومون الفلسطينيون والشباب الفلسطيني في المخيم.

وكان الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم دعا مقاومي ومناطق الضفة الغربية المحتلة الى اسناد مقاومة جنين و اشعال المدن المحتلة في الضفة الغربية تحت اقدام المحتل ، وحيا بطولات المقاومين في جنين وتصديهم لعربدة العدو الصهيوني .

انتهى ** 2342