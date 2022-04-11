١١‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٦:١٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84712045
٠ Persons
T T

سمات

تصفيات آسيا لكرة الصالات.. ايران تمطر شباك المالديف بـ 17 هدفا

تصفيات آسيا لكرة الصالات.. ايران تمطر شباك المالديف بـ 17 هدفا

طهران / 11 نيسان / ابريل/ارنا- أمطر منتخب ايران لكرة الصالات شباك نظيره المالديفي، بـ 17 هدفا دون رد في مستهل مشواره بتصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2022.

سجل اهداف منتخب ايران كل من حسن طيبي (4 ) وسعيد أحمد عباسي (4) وسالار آقابور (2) وحمزة كدخدائي (2) ومسعود يوسف (2) بالاضافة الى هدف لكل من محمد درخشاني ومهدي كريمي وعلي رضا رفيعي بور.

وأنطلقت تصفيات منطقتي وسط وجنوب آسيا يوم الأحد 10 نيسان/أبريل في قرغيزيستان، حيث تشارك في هذه التصفيات 8 منتخبات، تم توزيعها على مجموعتين.

وتضم المجموعة الاولى؛ إيران والمالديف وقرغيزستان وتركمانستان، فيما تضم المجموعة الثانية؛ أوزبكستان ونيبال وطاجيكستان وأفغانستان.

ويتأهل إلى النهائيات الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha