إيران تستضيف اجتماع الدول المجاورة لمناقشة القضايا البيئية

وقال "حسين موسوي فر" اليوم الاثنين إن تعزيز الدبلوماسية البيئية من خلال إنشاء المؤسسات الإقليمية لمكافحة الغبار وتلوث المياه وتعزیز التقارب الإقليمي والدولي بین الدول المجاورة لمكافحة المخاطر البيئية هي إحدى المهام الرئيسية لمنظمة حماية البيئة.

و اشار الی ایعاز رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" الى منظمة البيئة، للتعاون مع سائر المؤسسات والجهات المعنية في البلاد، بهدف متابعة جادة لحل مشكلة الغبار والعواصف الترابية عبر الطرق الدبلوماسية والمحافل الدولية والتعاون مع دول الجوار واضاف بناء على ذلك اصدر رئيس منظمة حماية البيئة "علي سلاجقه" امرا لعقد اجتماع على مستوى وزراء وكبار مسؤولي دول الجوار وممثلي المنظمات الدولية المعنية بشؤون البيئة.

واعلن إن الاجتماع سيعقد قريبا، بالتعاون مع الوكالات ذات الصلة، في محاولة للتوصل إلى وثيقة دولية حول مختلف المشاكل البيئية في المنطقة وآثارها المدمرة على الدول المجاورة.

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