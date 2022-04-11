١١‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٩:٥٤ ص
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84712168
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إصابة مستوطنين اثنين بإطلاق نار قرب نابلس

إصابة مستوطنين اثنين بإطلاق نار قرب نابلس

طهران/ 11 نیسان/ ابریل/ ارنا- أصيب مستوطنان، فجر الإثنين، بإطلاق نار عند مدخل قبر النبي يوسف عليه السلام شرق نابلس في شمالي الضفة الغربية.

وبحسب ما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية،إن مستوطنين اثنين أصيبا بجراح متوسطة قرب مدخل قبر يوسف في نابلس، ويقتحم المستوطنون اليهود مقام يوسف في نابلس لأداء طقوس دينية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد" شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي الحي في بلدة الخضر ببيت لحم، مساء الأحد.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مواجهات اندلعت مساء الأحد في بلدة "حوسان" غرب بيت لحم، وقامت قوات الاحتلال باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين مما أدى الى اصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي بلدة "الخضر" جنوب غرب بيت لحم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص باتجاه الشبان.

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