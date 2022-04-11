إصابة مستوطنين اثنين بإطلاق نار قرب نابلس

وبحسب ما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية،إن مستوطنين اثنين أصيبا بجراح متوسطة قرب مدخل قبر يوسف في نابلس، ويقتحم المستوطنون اليهود مقام يوسف في نابلس لأداء طقوس دينية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد" شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي الحي في بلدة الخضر ببيت لحم، مساء الأحد.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مواجهات اندلعت مساء الأحد في بلدة "حوسان" غرب بيت لحم، وقامت قوات الاحتلال باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين مما أدى الى اصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي بلدة "الخضر" جنوب غرب بيت لحم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص باتجاه الشبان.

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