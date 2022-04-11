١١‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١١:٢١ ص
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84712207
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استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الصهیوني في جنين

استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الصهیوني في جنين

طهران/ 11 نیسان/ ابریل/ ارنا- استشهد شاب فلسطيني من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الاثنين، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الصهیوني، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ الأمس لأربعة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب "محمد زكارنة"، متأثراً بإصابته الخطرة التي كان قد أصيب بها برصاص الاحتلال عقب اقتحام جنين عصر أمس الأحد.

کما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، عن استشهاد شاب فلسطيني "محمد علي غنيم" (21 عاما) برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد نابلس وباقي مدن وقرى الضفة الغربية حالة من الغليان جراء تصعيد جيش الاحتلال من انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، التي تسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بالإضافة إلى اعتقال المئات.

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