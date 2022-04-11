١١‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١١:٢٩ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84712316
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تألق اطفال ايرانيين في مسابقات كائو للرسم البيئي في اليابان

تألق اطفال ايرانيين في مسابقات كائو للرسم البيئي في اليابان

طهران/ 11 نیسان/ ابریل/ ارنا-اعلنت المديرة العامة لمركز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقين في محافظة كرمانشاه (غرب) عن فوز ثلاثة اطفال ايرانيين بجوائز في مسابقات كائو الدولية للرسم البيئي في اليابان في دورتها الـ 12.

وأضافت "مهناز فتاحي"  اليوم الاثنين انها جرت المسابقة بعنوان" لنحافظ على بيئتنا معا!"  في عام 2021 ، ومن بين سبعة آلاف وتسعة أعمال حصل عليها المهرجان فاز ثلاثة أطفال إيرانيين بجوائز.

وأكدت بانه فاز "كيان جمشيدبور"  10 سنوات من كرمانشاه  بجائزة الصداقة من الدورة الثانية عشرة لمسابقة كائو للرسم البيئي.

وقالت بانه احرزت سلين أرامي  البالغة من العمر سبع سنوات من أهواز بمحافظة خوزستان بجائزة كوكب الأرض الكبرى.

وأضافت: "كما استطاعت" فاطمة عبيري "البالغة من العمر 10 سنوات من طهران أن تحصل على جائزة كائو لهذه الفترة من المسابقة.

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