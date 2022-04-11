تألق اطفال ايرانيين في مسابقات كائو للرسم البيئي في اليابان

وأضافت "مهناز فتاحي" اليوم الاثنين انها جرت المسابقة بعنوان" لنحافظ على بيئتنا معا!" في عام 2021 ، ومن بين سبعة آلاف وتسعة أعمال حصل عليها المهرجان فاز ثلاثة أطفال إيرانيين بجوائز.

وأكدت بانه فاز "كيان جمشيدبور" 10 سنوات من كرمانشاه بجائزة الصداقة من الدورة الثانية عشرة لمسابقة كائو للرسم البيئي.

وقالت بانه احرزت سلين أرامي البالغة من العمر سبع سنوات من أهواز بمحافظة خوزستان بجائزة كوكب الأرض الكبرى.

وأضافت: "كما استطاعت" فاطمة عبيري "البالغة من العمر 10 سنوات من طهران أن تحصل على جائزة كائو لهذه الفترة من المسابقة.

انتهى** 1453