المتحدث باسم حركة حماس: رهاننا على شباب ورجال الضفة الغربية في نصرة جنين

واضاف: "فلتشتعل كل مدن وقرى الضفة نيرانا متفجرة في وجه الإحتلال وقطعان المستوطنين".

و اکد: "ما فعله الشهداء الابطال "ضياء حمارشة" و"رعد حازم"،يجب أن يكون ملهما لكل شباب الضفة الغربية ،في مسار التضحية والجهاد والمقاومة. الواجب الديني والوطني يستوجب اليوم على كل من يحمل السلاح في الضفة الغربية أن يفتح به جبهة جديدة مع العدو .

و صرح: "توسيع مساحة المواجهة مع العدو والإشتباك الميداني معه في كافة خطوط التماس والحواجز ومداخل المستوطنات هو الرد الحقيقي على جرائم الإحتلال، والقوة الفعلية لردعه وتدفيعه الثمن.

انتهی**3269