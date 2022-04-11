المحادثات مع تركيا والعراق وأفغانستان حول الحقوق المائية مدرجة على جدول الأعمال

وقال حسين أمير عبد اللهيان حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة خارجية الحكومة الثالثة عشرة في مجال دبلوماسية المياه: "لقد شكلنا لجنة في وزارة الخارجية عقدت اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات حتى الآن بالتنسيق مع وزير الطاقة.

وقال وزير الخارجية: تم تشكيل لجنة بين وزارات الخارجية والداخلية والطاقة لمتابعئ المسائل المتعلقة بالأنهار الحدودية وبناء السدود علیها في بعض دول الجوار.

وأضاف: أجرينا محادثات ثنائية مع وزير الخارجية التركي حول السدود التي أقيمت على نهر أرس وكذلك اجرينا محادثات مع الجانب العراقي ".

وقال رئيس السلك الدبلوماسي الايراني: "خلال هذه الفترة تحدثنا مع الهيئة الحاكمة فی أفغانستان". كما وصل وفد من تركيا إلى إيران في نهاية العام الماضي وشكلنا لجنة مشتركة مع کل من ترکیا وافغانستان لمتابعة القضايا ذات الصلة.

انتهی** 1453