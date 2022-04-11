زیاد النخالة: لن نسمح ️باستفراد الاحتلال الصهیوني بمدينة جنين

وأکد في مقابلة خاصه اجرتها معه قناة المنار اضاف النخالة يجب أن يفهم الإسرائيلي أن يدنا ليست مكفوفة عن التدخل لدعم أهلنا في الضفة والقدس، إمكانات المقاومة محدودة، لكنها تصنع تأثيرات كبيرة على كيان الاحتلال.

وأوضح أن جنين تضم فعلا مميزا لسرايا القدس وكتائب الأقصى، وأن وحدة المقاومة مطلوبة ومهمة في مواجهة العدو.

وتابع: ️"العمليات البطولية الأخيرة أكدت قدرة الإنسان الفلسطيني على مواجهة الاحتلال بكل شجاعة"، مؤكدا أن ما يجري من عمليات في الأراضي الفلسطينية ليس رد فعل على ممارسات الاحتلال، وإنما هو واجب على كل فلسطيني.

وزاد بالقول: ️الفلسطيني لديه خيارات واسعة في مسيرة المقاومة ويستطيع أن يفعل أشياء كثيرة، والعمليات الاستشهادية خير دليل.

وبيّن أن ️قرار غزة في الرد على جرائم الاحتلال متروك لقوى المقاومة، مشددا على أن المقاومة لن تخذل أهالي جنين والقدس وكل فلسطين.

وأردف: ️"نحن في مواجهة مباشرة مع الاحتلال وفي كل لحظة يجب أن نتوقع حالة الاشتباك الشامل، وفي أي لحظة يمكن أن نصل إلى حالة من الغليان في كل أوساط الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن ️ممارسات الاحتلال في الأقصى والضفة الغربية تصعد من حالة الغليان الفلسطيني، مشيرا إلى أن ️قوى المقاومة جميعها منفتحة على بعضها البعض.

نحن مقبلون على معركة في شهر رمضان

وقال: "كل فلسطين واقعة تحت الاحتلال، بالشكل المباشر في الضفة الغربية حالة التماس، والهجمة الإسرائيلية على الضفة الغربية، محاولات السيطرة على المسجد الأقصى، هذا كله يثير حساسيات هائلة لدى الشعب الفلسطيني، هذه العوامل كلها مشجعة حتى تعلو عمليات المقاومة الفلسطينية، لكن في نفس الوقت نحن على متابعة مستمرة بحالة حركة القوات الإسرائيلية، وحركة الشعب الفلسطيني، سواء كان منتمياً للفصائل أو غير ذلك. نحن مقبلون على معركة في شهر رمضان ونحن أقوياء بعقيدتنا ومجاهدينا وإيماننا بأن الاحتلال رغم قوته يظل ضعيفا أمام الإرادة الفلسطينية".

وأکد: "كل فلسطيني هو مشروع مقاوم، كل فلسطيني هو مشروع شهيد، وبالتالي كل فلسطيني يجد في نفسه الكفاءة أن يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني ورفضه للاحتلال، وفي هذا الشهر بالذات هو يكتسب الجهاد والمقاومة أهمية خاصة بما يعنيه شهر رمضان من قداسة، وبما يعنيه من اقتراب أكثر للعبادات وبما يعني ذلك من إحساس الشعب الفلسطيني المسلم من اقدام على التضحية وتقديم نفسه في سبيل الله وهذا أمر يؤجر عليه. من هنا شهر رمضان له أهمية خاصة عند المجاهدين وعند الشعب الفلسطيني بشكل عام، وحتى العمليات التي قيل عنها "فردية"، عندما نقول عنها فردية فهذا يعني محاولة لمحاصرتها، لكنها تمثل انعكاس لحالة المقاومة الفلسطينية، يعني الفلسطيني مقام لأن البيئة التي يعيش فيها هي بيئة مقاومة، فصائل وشعب رافض للاحتلال، فهو تعبير عن رفض الشعب الفلسطيني للاحتلال".

حركة الشعب الفلسطيني تساهم فيها كل قوى الشعب الفلسطيني

وصرح: أتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي ورأي حركة الجهاد الإسلامي وهذا موقفنا في الجهاد الإسلامي وحركة الشعب الفلسطيني تساهم فيها كل قوى الشعب الفلسطيني، ولذلك لا أحد مستثنى من الإجابة على سؤال: أين سنذهب إذا تركنا الضفة الغربية في هذا الاستحقاق وإذا تركنا المسجد الأقصى يستباح وتركنا جنين تستباح، وتركنا هذا القتل بالشوارع.

وقال: كما حدث اليوم في بيت لحم والخليل عندما قتلوا سيدتين، هذا القتل يجب أن يفهم العدو أن لهؤلاء الشهداء أهل يدافعون عنهم، المقاومة هي أهلهم، وجاهزة لأن تدافع عنهم حتى لو دفعنا ثمن، الشعب الفلسطيني طوال الوقت يدفع أثمان وفي نفس الوقت عندما يستحق الموقف يجب أن يكون للمقاومة موقف وكلمة في مواجهة التحديات التي تجري. ويجب ألا نخذل أهلنا في جنين والضفة الغربية والمسجد الأقصى، ولذلك هذه الاستحقاقات والأسئلة موجودة أمام قوى المقاومة بما فيها الجهاد الإسلامي ويجب أن نجيب عليها بكل جرأة وبكل اقتدار.

واضاف: قوى المقاومة هي على تواصل مستمر وهي في تفاعل مستمر، نحن في الميدان معاً، نحن نصنع القرار في الميدان سوياً، ولذلك التحدي موجود والإسرائيلي موجود، وكل جهة وكل فصيل لديه تصور وفي لحظة ما سيكون لدينا إجابة على سؤال أين الشعب الفلسطيني من وحدته ووحدة المقاومة في الميدان، ونحن جميعاً نمتلك الإجابة، وسيجيب الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأکد: يجب أن يفهم العدو أن غزه ليست مفصولة عن الضفة الغربية، هذه حقيقة ثابتة يجب أن يدركها ومسألة الفصل بين غزة والضفة الغربية هذه في العقل الإسرائيلي وليست في عقلنا كفلسطينيين وليست في عقل الجهاد الإسلامي وقوى المقاومة متكاملة، والشعب الفلسطيني متكامل، وعلى العدو أن يحذر فحالة الاستفراد بجنين مسألة لن نقبل بها.

واردف: إن وحدة الشعب الفلسطيني مسألة أساسية واستراتيجية يجب ألا نتنازل عنها، وحدة إحساس الناس في الضفة الغربية أن المقاومة في غزة ، على اعتبار نظرتهم لها وهذه النظرة هي التي تحدد أيضاً رد فعل المقاومة في قطاع غزة تجاه ما يجري في الضفة من عدوان، لذلك أقول إن المقاومة متكاملة والشعب الفلسطيني متكامل ، ويجب أن يفهم العدو أن يدنا ليست مكفوفة عن أي تدخل في الوقت الذي يجب ن نتدخل فيه.

التنسيق مفتوح بين كل فصائل المقاومة

وقال: قوى المقاومة كلها منفتحة على بعضها البعض، أحياناً يظهر في المشهد تنسيق مع كتائب الأقصى أكثر من فصيل آخر بحكم الجغرافيا وبحكم تواجد هذا الفصيل بعديده أكثر في الميدان، لكن التنسيق مفتوح بين كل فصائل المقاومة، وعلى سبيل المثال في غزة غرفة العمليات المشتركة، لها موقف، لكن تختلف وجهات النظر داخل غرفة العمليات المشتركة في موقف نتخذه اليوم أو غداً، وهذا موجود ولا أستطيع أن أقول أن هناك توافق تام 100%، نحن نتوافق عندما نقرر الذهاب إلى الحرب، غير ذلك نحن نناقش 100% داخل غرفة عمليات، المعركة ضد "إسرائيل" توحدنا وهناك اجتهادات دوماً مطروحة، وإن شاء الله نستطيع في الوقت المناسب أن نجد صيغة مناسبة ليكون لغزة دور في هذه المعركة إن اضطررنا لهذه المعركة.

وأکد: وحدة فصائل المقاومة هذا عامل مهم في مواجهة العدو، في نابلس أيضاً هناك حضور كبير، نحن نتحدث اليوم عن كتيبة جنين وكتيبة نابلس ، الكتيبة هي عبارة عن توصيف جغرافي، لذلك نحن اليوم أمام جنين النموذج التي نستحضر معركتها قبل 20 عاماً، هذا النموذج تقدمه جنين وهي مميزة في هذا، مميزة حتى عن غزة في لحظة من اللحظات، وهذا النموذج الذي تقدمه جنين نحن نفتخر به ونحيي أهل جنين كلهم، حتى القوات الإسرائيلية تريد أن تعتقل والد الشهيد، حدثت مواجهات ولم تستطع اعتقاله، هذا يعني أن هناك وحدة موقف ميداني بين كل قوى المقاومة في الميدان.

و قال: أنا أطالب المقاتلين في الميدان بالانضباط في المواجهة، واختيار الوقت المناسب للاشتباك مع جنود العدو، أحياناً نلاحظ وجود حالة اشتباك مع العربات المصفحة، يجب على المقاتل أن يختار الوقت المناسب، عندما ينزل الجنود من السيارات تتم حالة الاشتباك، وليس أثناء وجود الجنود داخل هذه السيارات المصفحة، كذلك أطالب أخواننا المقاتلين أن يخففوا من إطلاق النار في الجنازات وأن يوفروا الرصاص لحالة الاشتباك مع العدو.

الأنظمة العربية تركت فلسطين تحت الحصار

وقال حول تطبیع النظام العربی مع کیان الصهیوني: أن الأنظمة العربية التي هرولت للتطبيع مع دولة الاحتلال، ️تركت فلسطين بشكل نهائي تحت الحصار والملاحقة.

وقال: ️العرب الذين اجتمعوا في النقب ليسوا معنا وهم غير مؤمنين بحقنا في فلسطيين واستنجاد الاحتلال بالمسلمين والعرب لمحاصرة الفلسطينيين يعني موافقة عربية على محاولات تهويد الأقصى.

وأضاف: أنا لا أقول الدول العربية فقط سعت للتطبيع مع إسرائيل بل حاصرتنا أيضاً، يحاصروننا وينفتحوا على إسرائيل، انظروا إلى أي حد، يحاصروننا ويلاحقوننا بالمعلومات والأمن وبالأموال. كل الإجراءات، يتعاونون مع الاحتلال ويلاحقون الفلسطينيين، هذا موقف مخجل من النظام العربي، وعندما يفعلوا ذلك، يجب ألا نخجل من أن ننتقدهم، لأنهم يفعلوا الاثم نفسه، ويجب أن نقول إن العرب تركونا بدون دعم وبدون تأييد، وحاصرونا.

و قال حول مشهد النقب: إن الدول العربية تربط مصيرها بحركة السياسة الأمريكية بالمنطقة ، وبالتحالف مع العدو بهذا الشكل، هو سوء يضاف إلى السوء الأصلي القائم، الدول العربية التي انتظمت في هذا المؤتمر ليست معنا، ولا يؤيدوا القضية الفلسطينية ولا يؤيدوا حقنا في فلسطين، ولذلك نتوقع منهم فعل ما هو أكثر من ذلك، ومطلوب منا ألا نخجل أن نقول إن هذه الممارسة هي ضد القدس ، وضد الإسلام وضد التاريخ وضد الجغرافيا. واجبات العرب والمسلمين أن يدعموا الشعب الفلسطيني وليس التحالف مع العدو الذي يحتل المسجد الأقصى، المسجد الأقصى يقع تحت الاحتلال، أحياناً نسمع شعار أن المسجد الأقصى خط أحمر، الاحتلال موجود ويفعل في المسجد الأقصى ما يشاء ويمارس المستوطنون شعائرهم، وبعد أيام سيقدمون قرابينهم في المسجد الأقصى، كلمة خط أحمر هي تضليل، المسجد الأقصى هو تحت الاحتلال الصهيوني المباشر من عام 1967 والجيش الإسرائيلي موجود وهذه الثكنات التي تشاهدونها ثكناتها موجودة داخل باحات المسجد الأقصى، ويطاردون المصلين يومياً داخل المسجد الأقصى، لذلك لا نتحدث ان المسجد الأقصى خط أحمر في الوقت الذي ينتهك العدو كل الحدود، ويفعل كل ما يريد داخل وخارج المسجد الأقصى.

واضاف: الشعوب العربية مغلوب على أمرها، فمثلاً لو أن إنساناً عربياً يريد أن يقدم لنا تبرع يلاحق في كل العالم، هناك مأساة تجري في كل الدول العربية والصمت عليها يعتبر جريمة، يجب أن نوضح ما يجري في المنطقة، بغض النظر عن أي نتائج تلحق، لأنه أكثر من النتائج التي تحلق بالناس على الأرض لا يوجد، نسف تدمير بيوت، هذا كله صار أمراً طبيعياً بل مشروعاً، وما نسمعه من الدول العربية بأن علينا أن نكون جيدين وهادئين مع الاحتلال، ولذلك على الشعوب كلها أن تدرك أن هناك مشكلة يواجهها الشعب الفلسطيني منفرداً أمام التغول اليهودي في فلسطين وانه مطلوب من الفلسطينيين أن يهدأوا .

الفلسطیني سیقاوم بأقل الامكانيات

و صرح: نحن سنبقى نقاوم بأقل الامكانيات المتوفرة، إمكانياتنا متواضعة أمام القوة الهائلة التي يمتلكها العدو، لكن رغم ذلك يبدع الفلسطيني في المقاومة رغم امكانياته المتواضعة.

و قال في الخاتمة: اليوم غزة تصنع امكانياتها بيدها بالمعجزات وبالمستحيل، ولذلك إن شاء الله أن يكتب الله لنا النصر بصمودنا وبإيماننا، هناك اختلال في موازين القوى في مواجهة حالة الرعب التي تسكن المجتمع الإسرائيلي، وهناك حالة ثقة تسكن قلوبنا أن سننتصر في وقت ما، لكن علينا أن نبذل كل ما نستطيع من أجل تحقيق هذا الانتصار، ولن يأتي الانتصار على طبق من فضة، يجب أن نضحي حتى ننتصر إن شاء الله.

انتهی**3269