الأردني "إياس الزمر" يرفض مبارزة لاعب إسرائيلي ببطولة العالم في دبي

ويأتي انسحاب الزمر بعد أسبوع واحد فقط من انسحاب لاعب المنتخب ‫الكويتي للمبارزة "محمد الفضلي"، من بطولة العالم للمبارزة في دبي رافضا مواجهة لاعب إسرائيلي.

واحتفت "حركة مقاطعة إسرائيل" في الأردن بانسحاب الزمر، قائلة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، يوم السبت "ألف تحية للاعب المبارزة الأردني إياس الزمر، لرفضه ملاقاة لاعب صهيوني في البطولة العالمية للمبارزة للناشئين".

وأضافت أن "تضحية الرياضيين، من أجل رفض كسر عزلة الكيان وتذكير العالم عبر الساحات الرياضية العالمية بأهمية رفض جرائمه واحتلاله، تستحق الاحتفال والترحيب".

وقالت منصة "مقاطعة" على حسابها في تويتر "إياس، فارس مبارزة عربي، وبطل أردني جديد يصفع التطبيع الرياضي وينسحب من بطولة مبارزة عالمية، رفضًا لمواجهة أحد لاعبي الاحتلال، أو الاعتراف بكيانه، مضيفة "شكرًا إياس.. شكرًا يا نشمي".

وحيّا تجمع "اتحرّك" لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع اللاعب الأردني، واصفا إياه بـ"البطل". وتغنى التجمع بتصرف الزمر، مغردا "هكذا نحن، كبارًا صغارًا، نعرف عدوّنا جيدًا، لا نقبل بأن نسهم في تلميع صورته وجرائمه".

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