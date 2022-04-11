خطيب زاده: هناك اتفاق حول الافراج عن سبعة مليارات دولار من الارصدة الایرانیة المجمدة

وأید خطيب زاده، في مقابلة مع مراسل " ارنا" الیوم الاثنین ، الخبر الذي نشرته الوكالة حول الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين ايران وبعض الدول معلنا تحديد الاطار اللازم للإفراج عن جزء كبير من الارصدة الایرانیة المجمدة و التوصل الى الاتفاق عليه.

يذکر أنه كانت وكالة "إرنا" قد اعلنت الیوم الاثنین عن زیارة مسؤول إقليمي رفيع المستوى إلى طهران غدًا الثلاثاء بهدف اتخاذ الخطوة الأخيرة للافراج عن سبعة مليارات دولار من الارصدة الایرانیة المجمدة.

واعلنت الوكالة ان مراجعة الآلية التنفيذية للإفراج عن الارصدة الإيرانية المجمدة في إطار الاتفاق الأخير تعتبر ضمن الأهداف الرئيسية لزيارة مسؤول إقليمي رفيع المستوى لطهران غدا الثلاثاء.

وكانت قد اعلنت الاسبوع الماضي عن التوصل الى الاتفاق على تحويل سبعة مليارات دولار من العملات الايرانية المجمدة إلى الحسابات الإيرانية عن طريق التحويل المصرفي.

وبناءً على الاتفاق تم تحديد الإطار اللازم للافراج عن جزء كبير من الاموال الايرانية المجمدة.وينص الاتفاق على ارسال الأموال المجمدة الى حسابات إيرانية خلال فترة زمنية محددة في غضون أسابيع قليلة.

وسيتم تحويل 7 مليارات دولار إلى حسابات إيران، مما يشير إلى ازالة القيود المصرفية المفروضة على ايران بشكل تدريجي.

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