وزير المواصلات القطري : ربط إيران بإقليم الدوحة لمعلومات الطيران وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين

وفي تصريحه اليوم حول نتائج زيارته لجزيرة كيش (جنوبي البلاد)، اعلن "السليطي" ان هذه الزيارة جاءت بدعوة وزير الطرق واعمار المدن الايراني "رستم قاسمي"، وعلى اثر الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني الى دولة قطر.

واضاف، انه تم خلال الزيارة التي استغرقت يومين، توقيع اتفاقات مختلفة حول التعاون الفني والاقتصادي، بما في ذلك الربط بين شبكة معلومات الطيران في البلدين، والذي شكل حدثا هاما وتاريخيا.

كما نوه الوزير القطري بالتوافقات الحاصلة على امتداد الزيارة حول دعم مشجعي مونديال قطر 2022؛ مبينا ان هذه القرارات ستفتح صفحة جديدة على صعيد التعاون بين طهران والدوحة.

انتهى ** ح ع