١١‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٧:٠٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84713020
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وزير المواصلات القطري : ربط إيران بإقليم الدوحة لمعلومات الطيران وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين

وزير المواصلات القطري : ربط إيران بإقليم الدوحة لمعلومات الطيران وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين

كيش / 11 نيسان / ابريل / ارنا – اعلن وزير المواصلات والاتصالات القطري "جاسم بن سيف السليطي"، عن الاتفاق الموقع اليوم الاثنين بين الدوحة وطهران حول ربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران الذي أنشئ وفقا لقرار منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) أخيرا، مع إقليم معلومات الطيران في إيران، وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين.

وفي تصريحه اليوم حول نتائج زيارته لجزيرة كيش (جنوبي البلاد)، اعلن "السليطي" ان هذه الزيارة جاءت بدعوة وزير الطرق واعمار المدن الايراني "رستم قاسمي"، وعلى اثر الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني الى دولة قطر.

واضاف، انه تم خلال الزيارة التي استغرقت يومين، توقيع اتفاقات مختلفة حول التعاون الفني والاقتصادي، بما في ذلك الربط بين شبكة معلومات الطيران في البلدين، والذي شكل حدثا هاما وتاريخيا. 

كما نوه الوزير القطري بالتوافقات الحاصلة على امتداد الزيارة حول دعم مشجعي مونديال قطر 2022؛ مبينا ان هذه القرارات ستفتح صفحة جديدة على صعيد التعاون بين طهران والدوحة.

انتهى ** ح ع 

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