متحدث الخارجية يحذر من مخططات المتآمرين والمعادين لايران وافغانستان

وفي معرض التعليق على التجمعات امام السفارة الايرانية لدى افغانستان وايضا القنصلية العامة الايرانية في ولاية هرات والرشق بالحجارة بين حين واخر هناك، جدد المتحدث باسم الخارجية التاكيد على مسؤولية الهيئة الحاكمة، في توفير كامل الحماية للبعثات الايرانية داخل هرات وسائر المدن الافغانية وتقديم الضمانات اللازمة حول استمرار نشاطاتها في اجواء امنة.

واعرب "خطيب زادة" عن اسفه لما يروج له من اشرطة مصورة وتصريحات بهدف التخويف من ايران او افغانستان؛ مبينا ان هذه المحاولات تهدف الى تأجيج مشاعر شعبي البلدين، وداعيا المسؤولين الايرانيين والافغان للتحلي بمزيد من الوعي في مواجهة هذا المخطط.

وختم بالقول : نحن على اتصال مستمر مع السفير ومسؤولي البعثات الدبلوماسية الايرانية لدى افغانستان.

انتهى ** ح ع