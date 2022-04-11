١١‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٩:١٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84713108
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امير عبداللهيان يتحدث لنواب الشعب حول الدبلوماسية الذكية للحكومة الايرانية

امير عبداللهيان يتحدث لنواب الشعب حول الدبلوماسية الذكية للحكومة الايرانية

طهران / 11 نيسان / ابريل / ارنا – حضر وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي، اليوم الاثنين، وتحدث لاعضاء اللجنة حول السياسة الخارجية المتزنة والدبلوماسية الفاعلة والتعامل الحكيم للحكومة الايرانية مع سائر البلدان.

وقام وزير الخارجية، خلال الاجتماع، بالرّد على تساؤلات النواب حول مختلف المجالات النظرية والتطبيقية للسياسة الخارجية الايرانية في عهد "الحكومة الثالثة عشرة القائمة على سيادة الشعب والمنادية بالتحول".  

كما استعرض نهج الحكومة على صعيد التعامل مع الجيران والدبلوماسية الاقتصادية والممرات الحدودية ودبلوماسية الطاقة والمياه ومنجزات السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاشهر الاخيرة.

وجاء في هذا التقرير ايضا، ان معظم تساؤلات نواب الشعب من وزير الخارجية اليوم، اختص بموضوع انشاء السدود في تركيا وافغانستان وتداعياته السيئة داخل البلاد؛ مطالبين الوزارة الخارجية بالمتابعة الجادة لهذا الامر الخطير.

انتهى ** ح ع 

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