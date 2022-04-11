امير عبداللهيان يتحدث لنواب الشعب حول الدبلوماسية الذكية للحكومة الايرانية

وقام وزير الخارجية، خلال الاجتماع، بالرّد على تساؤلات النواب حول مختلف المجالات النظرية والتطبيقية للسياسة الخارجية الايرانية في عهد "الحكومة الثالثة عشرة القائمة على سيادة الشعب والمنادية بالتحول".

كما استعرض نهج الحكومة على صعيد التعامل مع الجيران والدبلوماسية الاقتصادية والممرات الحدودية ودبلوماسية الطاقة والمياه ومنجزات السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاشهر الاخيرة.

وجاء في هذا التقرير ايضا، ان معظم تساؤلات نواب الشعب من وزير الخارجية اليوم، اختص بموضوع انشاء السدود في تركيا وافغانستان وتداعياته السيئة داخل البلاد؛ مطالبين الوزارة الخارجية بالمتابعة الجادة لهذا الامر الخطير.

انتهى ** ح ع