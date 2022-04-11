اسلامي: اتخذنا خطوة مؤثرة في التقدم بالشؤون الاستراتيجية للصناعة النووية

وكتب اسلامي في مدونة له على موقع اينستغرام مساء الاثنين: بالتزامن مع الذكرى الـ 16 لليوم الوطني للتكنولوجيا النووية ازيح الستار عن 9 منجزات في مجالات الادوية المشعة والبلاسما والليزر وانظمة السيطرة والتصوير.

واضاف: انه ومع ازاحة الستار عن الوثيقة الاستراتيجية للاعوام الـ 20 القادمة فقد اتخذنا خطوة مؤثرة في مسار ازالة العقبات والتقدم بالشؤون الاستراتيجية للصناعة النووية.

وقال اسلامي: ان هذه الوثيقة تستهدف مختلف ابعاد التكنولوجيا النووية للوصول الى مستوى عالمي متفوق لمنظمة الطاقة الذرية. توليد 10 الاف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية وانشاء محطة الطاقة الذرية في دارخوين (بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران) بطاقة 360 ميغاواط من قبل العلماء الايرانيين يعد من الاهداف الاخرى للوثيقة.

واشار الى تصريح رئيس الجمهورية بان التكنولوجيا النووية تعد الرائدة لتقدم البلاد في العلم والتكنولوجيا وانه يجب الحفاظ على هذه الريادة من خلال الخلق والابداع وقال: انه ينبغي علينا في هذا الاطار اتخاذ خطوات مهمة في مسار تقدم التكنولوجيا النووية وان نواصل السير بقوة في مجال الابحاث في مجال التكنولوجيا النووية السلمية.

وختم اسلامي مدونته: ان رئيس الجمهورية طرح ايضا نقطة مهمة جدا حول رفع منجزات الصناعة النووية الى المستوى التجاري وسيصبح هذا الامر ان شاء الله تعالى في مقدمة الاجراءات المستقبلية لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية.

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