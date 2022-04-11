وزير الطرق الايراني: ستتم دراسة امكانية بناء نفق تحت البحر بين ايران وقطر

وقال قاسمي في تصريح لمراسلي وكالة "ارنا" ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون حول نتائج زيارة ووير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي الى ايران والتي استغرقت يومين: انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين ايران وقطر لدراسة امكانية بناء نفق تحت البحر بين البلدين ومن ثم سيتم اتخاذ القرار النهائي حول هذا المشروع.

واضاف: جرى البحث مع الجانب القطري حول مختلف القضايا المتعلقة بالاستفادة من طاقات جزيرة كيش والمحافظات الساحلية الايرانية في سياق دعم ايران للمونديال وكذلك النقل الجوي وتوفير حاجات قطر من المواد الغذائية حيث تم في ختام الزيارة توقيع 6 وثائق للتعاون.

وقال قاسمي: بناء على ذلك تم توقيع اتفاق بين الجانبين يشكل خارطة طريق لمشاركة ايران في مونديال 2022 وتقرر ان يقوم وزير المواصلات القطري بزيارة ايران من جديد بعد شهر رمضان المبارك بمعية عدد من كبار المسؤولين في بلاده للبحث حول التعاون بين البلدين.

ووقعت قطر وإيران اتفاقية ثنائية للعمليات التشغيلية لربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران الذي أنشئ وفقا لقرار منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) أخيرا، مع إقليم معلومات الطيران في إيران.

كما وقع البلدان اتفاقية خاصة بزيادة عدد الرحلات الجوية بينهما.

وجرت خلال الاجتماع، الذي عقد في جزيرة كيش، مناقشة تفعيل مذكرات التفاهم الخاصة بقطاع النقل البحري وإدارة الموانئ، إلى جانب النظر في القضايا التي من شأنها إزالة المعوقات بما يدعم تعزيز وتسهيل النقل والتجارة بين موانئ البلدين، فضلا عن بحث الفرص الاستثمارية الخاصة في قطاع الموانئ.

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