وزيرة خارجية بوركينافاصو تدعو ايران لتزويد بلادها بخبرات مكافحة الارهاب

وفي الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاثنين، هنأ وزير الخارجية الايراني، وزيرة خارجية بوركينافاصو لمناسبة تعيينها بهذا المنصب، متمنيا لها الموفقية والنجاح في مهام عملها.

واشار امير عبداللهيان الى اهمية القارة الافريقية في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا عزم طهران الجاد لتطوير العلاقات مع هذه القارة ومنها بوركينافاصو.

كما اعلن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

ووصف امير عبداللهيان انشطة الارهابيين المتطرفين والتكفيريين في بوركينافاصو ومنطقة غرب افريقيا، بانها مقلقة.

من جانبها دعت وزير خارجية بوركينافاصو، ايران لتزويد بلادها بخبراتها في مجال مكافحة الارهاب كونها دولة واجهت الارهاب اعواما طويلة.

وهنأت اوليفيا روامبا بحلول شهر رمضان المبارك، الزاخر بالخير والبركة، معربة عن املها بتطوير العلاقات بين البلدين.

وعبرت وزيرة خارجية بوركينافاصو عن رغبة بلادها بتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ، داعية لتعزيز التعاون العلمي-الفني وتلقي مختلف المساعدات من ايران.

انتهى ** 2342