قيمة تجارة إيران مع دول الجوار تبلغ 52 مليار دولار

وقال المدير العام للجمارك الإيرانية علي رضا مقدسي اليوم الثلاثاء : إن تجارة البلاد مع الجيران في العام الايراني الماضي شهد نموا بنسبة 23٪ في الوزن و 43٪ في القيمة و اضاف إن سياسة الحكومة الإيرانية القائمة على تعزيز العلاقات مع دول المنطقة خاصة جيرانها ساهمت في نمو التجارة .

وأضاف: تم تبادل 100 مليون و 131 ألف طن من البضائع بقيمة 51 مليارا و 875 مليون دولار في العام الايراني الماضي مع الدول المجاورة، منها 75 مليونا و 445 ألف طن بقيمة 26 مليارا و 29 مليون دولار حصة إيران من الصادرات إليها.

وتم تصدير السلع الايرانية الى مختلف الدول بما فيها العراق وتركيا والامارات وافغانستان وباكستان حيث بلغت قيمة الصادرات الى العراق 8 مليارات و 900 مليون دولار مسجلا بذلك نموا بنسبة 21 في المائة، وقيمة الصادرات الى تركيا بلغت 6 مليارات و 100 مليون دولار.

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