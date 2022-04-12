١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١١:١٨ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84713470
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قيمة تجارة إيران مع دول الجوار تبلغ 52 مليار دولار

قيمة تجارة إيران مع دول الجوار تبلغ 52 مليار دولار

طهران / 12 نيسان / ابريل/ارنا-قال المدير العام للجمارك الإيرانية: إن حجم تجارة ايران مع دول الجوار بلغ 100 مليون طن بقيمة 51 مليار دولار لتشهد نموا بنسبة 23٪ في الوزن و 43٪ في القيمة خلال العام الماضي (انتهى في 20 مارس 2022).

وقال المدير العام للجمارك الإيرانية علي رضا مقدسي اليوم الثلاثاء : إن تجارة البلاد مع الجيران في العام الايراني الماضي شهد نموا  بنسبة 23٪ في الوزن و 43٪ في القيمة و اضاف إن سياسة  الحكومة الإيرانية القائمة على تعزيز العلاقات مع دول المنطقة خاصة جيرانها ساهمت في نمو التجارة .
وأضاف: تم تبادل 100 مليون و 131 ألف طن من البضائع بقيمة 51 مليارا و 875 مليون دولار في العام الايراني الماضي مع الدول المجاورة، منها 75 مليونا و 445 ألف طن بقيمة 26 مليارا و 29 مليون دولار حصة إيران من الصادرات إليها.

وتم تصدير السلع الايرانية الى مختلف الدول بما فيها العراق وتركيا والامارات وافغانستان وباكستان حيث بلغت قيمة الصادرات الى العراق 8 مليارات و 900 مليون دولار مسجلا بذلك نموا بنسبة  21 في المائة، وقيمة الصادرات الى تركيا بلغت 6 مليارات و 100 مليون دولار.
انتهى** 1453

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