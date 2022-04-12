مواعيد مباريات بطولة أسيا للاندية لكرة الطائرة للرجال في ايران

وأعلن الاتحاد الآسيوي للعبة (AVC) ان الجمهورية الإسلامية الايرانية ستستضيف بطولة الأندية الآسيوية للكرة الطائرة 2022 للرجال في الفترة من 14 إلى 20 مايو/أيار المقبل بمشاركة ثمانية فرق.

ووزعت الفرق المشاركة على مجموعتين كالتالي:

المجموعة الأولى: بيكان (ايران)، ناخون راتشاسيم (تايلند)، أوزتيليوم (اوزبكستان)، وسانتوري سانبردز (اليابان).

المجموعة الثانية: مقاومت شهداب يزد (ايران)، الريان (قطر)، تاراز (كازاخستان)، نادي البحري ( العراق).

مواعيد مباريات بطولة الأندية الآسيوية للكرة الطائرة للرجال (بالتوقيت المحلي لمدينة طهران ) وفق ما اعلنها الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة:

السبت 14 مایو

10:00 : اليابان (سانتوري سانبردز) - تايلاند (ناخون راتشاسیماي)

13:00: قطر (الريان) - كازاخستان (تاراز)

16:00 : إيران (بيكان) - أوزبكستان (أوزتيليوم)

19:00 : إيران (مقاومت شهداب يزد) - العراق (نادي البحري)



الأحد 15 مايو

10:00: تايلاند (ناخون راتشاسیماي) - أوزبكستان (أوزتيليوم)

13:00: كازاخستان (تاراز) - العراق (نادي البحري)

16:00 : اليابان (سانتوري سانبردز) - إيران (بيكان)

19:00 : قطر (الريان) - إيران (مقاومت شهداب يزد)



الاثنين 16 مايو

10:00: اليابان (سانتوري سانبردز) - أوزبكستان (أوزتيليوم)

13:00 العراق (نادي البحري) - قطر (الريان)

16:00: إيران (بيكان) - تايلاند (ناخون راتشاسیماي)

19:00: إيران (مقاومت شهداب يزد) - كازاخستان (تاراز).



يوم الثلاثاء 17 مايو

ستحصل المنتخبات المشاركة على استراحة

الأربعاء 18 مايو

في دور ربع النهائي، ستواجه الفرق الأولى حتى الرابعة من المجموعة A مع الفرق الأولى حتى الرابعة من المجموعة B.

وستقيم مرحلتا نصف النهائي والنهائي لبطولة الأندية الآسيوية للكرة الطائرة للرجال 2022 يومي الخميس والجمعة 19 و 20 مايو المقبل.

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