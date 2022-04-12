وزارة الصحة تسجل 28 وفاة جديدة بكورونا في البلاد

واشارت الصحة الايرانية في بيانها اليومي حول حصيلة تفشي كورونا في البلاد، الى الفين و737 اصابة جديدة بحسب الفحوصات التي اجريت منذ امس لغاية اليوم الثلاثاء؛ ليبلغ اجمالي عدد المصابين في ايران 7 ملايين و197 الفا و505 شخصا.

كما نوه البيان بان مجمع المتعافين من هذا الفيروس الوبائي في البلاد، بلغ 6 ملايين و927 الفا و42 شخصا.

وحول عملية التحصن ضد مرض كورونا، اعلنت الصحة الايرانية في بيانها الصادر اليوم، توزيع ما مجموعه 147 مليونا و955 الفا و947 جرعة (الاولى والثانية والتعزيزية) من اللقاحات المضادة لهذا الوباء على صعيد البلاد لحد الان.

انتهى ** ح ع

