امير عبداللهيان ينتقد عدم توفير الحماية الامنية للبعثات الايرانية في افغانستان

"امير عبداللهيان" ادلى بهذا التصريح خلال اتصال هاتفي مع السفير والقنصل العام الايرانيين في كابول وهرات؛ وذلك عقب الاعتداء الذي حصل امس على بعثات الجمهورية الاسلامية في افغانستان.

وقد اطمأن وزير الخارجية في هذا الاتصال على سلامة جميع زملائه العاملين لدى البعثات الدبلوماسية الايرانية المستقرة داخل افغانستان.

كما لفت الى مباحثاته، في الصين، مع مسؤول وزارة الخارجية بالهيئة الحاكمة المؤقتة في افغانستان؛ محمّلا الاخيرة مسؤولية توفير كامل الحماية الامنية للمراكز الدبلوماسية التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية هناك.

واضاف، ان الهيئة الحاكمة المؤقتة في افغانستان، يجب ان تقدم شرحا فيما يخص الاعتداء الذي طال امس السفارة والقنصلية العامة الايرانيتين في كابول وهرات.

وخلص وزير الخارجية الى القول : ينبغي لنا اتخاذ الحيطة والحذر من مؤامرات الاعداء في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع

