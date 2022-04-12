قائد الثورة : العمل يسير بشكل جيد في المفاوضات النووية

جاء ذلك خلال استقبال قائد الثورة، عصر اليوم الثلاثاء، رؤساء السلطات الثلاث وجمعا من كبار المسؤولين في البلاد، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واضاف سماحته، "نحن لن نؤجل برامجنا بسبب المفاوضات اطلاقا".

و وجه "اية الله خامنئي" خطابه الى المسؤولين الايرانيين قائلا : امضوا قدما في برامجكم، ولا تسمحوا للمفاوضات اذا ما توصلت الى نتائج ايجابية او نصف ايجابية او سلبية، ان تخل بأدائكم ابدا.

ولفت، ان العمل يسير بشكل جيد خلال المفاوضات؛ حيث ان الفريق (الايراني) المفاوض يحيط رئيس الجمهورية والمجلس الاعلى للامن القومي واخرين بمجريات الامور وعليه يتم اتخاذ القرارات والمضي نحو الامام.

قائد الثورة الاسلامية، صرّح ان الوفد الايراني المشارك في المفاوضات تمكن لحد الان من الصمود بوجه مطامع الطرف الاخر، ونامل بان يتواصل هذا الامر انشاء الله.

ولفت سماحته، بان توجيه النقد الى اداء مسؤولي البلاد لا اشكال فيه، شرط ان يكون ذلك قائما على النصيحة وبعيدا عن سؤء الظن.

يتبع ...** ح ع