المشاط يؤكد للمبعوث الأممي ضرورة إنجاح الجهود المتفق عليها وفقاً للهدنة

وقال المشاط خلال لقائه بالمبعوث الدولي، هانس غروندبرغ: "حريصون على ضرورة أن يعمل المبعوث الأممي وفريقه في الاتجاه الصحيح لانجاح الجهود المتفق عليها وفقاً للهدنة"، مؤكداً أولوية فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار والضغط على دول العدوان للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالجوانب الإنسانية.

وأضاف رئيس المجلس السياسي في اليمن أنّ آلاف المرضى ينتظرون اللحظة التي يفتح فيها مطار صنعاء ليتمكنوا من السفر للعلاج، مشيراً إلى أنّ "مبادرة الجمهورية اليمنية أكدت رغبتنا في السلام خلافاً لمزاعم تحالف العدوان الذي كان يدعي بأننا رافضون له".

وبدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، يوم أمس، أول زيارة له في منصبه الحالي إلى صنعاء منذ تسلم مهامه في أيلول/سبتمبر، بينما يسعى إلى الحفاظ على الهدنة.

ووصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى مطار صنعاء في العاصمة اليمنية، ومن المفترض أن يلتقي الدبلوماسي السويدي مسؤولين من صنعاء.

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