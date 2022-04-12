مدير الحوزات العلمية: الاعداء يسعون وراء الحرب المعرفية في الاجواء الافتراضية

وقال آية الله اعرافي في تصريحه الثلاثاء خلال جلسة لدرس الاخلاق في حسينية "الامام الخميني (رض)" في مدينة قم المقدسة: ان الاعداء اليوم وعبر الانتاج المستمر للمعلومات الخاطئة في الاجواء الافتراضية وغيرها يسعون وراء الحرب المعرفية.

واشار الى مؤتمر "السيدة خديجة (س)" في جامعة "المصطفى" الدولية وقال: انه وبعد عامين من الجهود المبذولة تم عقد اجتماعات متعددة وكان لنا لقاء مع سماحة قائد الثورة الاسلامية واستفدنا من توجيهاته القيمة حول هذه السيدة العظيمة، الامر الذي اثمر عن اصدار المئات من المقالات والكتب من ضمنها "معرفة السيدة خديجة في المصادر الروائية والتاريخية لاهل السنة" و"معرفة السيدة خديجة" و"صدف الكوثر –مجموعة مقالات حول السيدة خديجة".

انتهى ** 2342