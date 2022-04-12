ايران تدك شباك قرغيزيا بثمانية اهداف بكرة الصالات وتتأهل الى نهائيات كاس آسيا

وفي ثالث وآخر مبارياته ضمن دور المجموعات المؤهل لنهائيات بطولة آسيا لكرة الصالات ، حقق المنتخب الوطني الايراني فوزا كبيرا على فريق البلد المضيف قرغيزيا بثمانية اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت في العاصمة بيشكك مساء الثلاثاء.

سجل اهداف ايران كل من علي رضا رفيعي بور (2) وحسین طیبي ومرتضی عزتی وسعید احمد عباسي ومحمد حسین درخشاني ومسعود عباسي ومسعود یوسف.

وكانت ايران قد فازت ايضا على المالديف بنتيجة 17- صفر وعلى تركمانستان 3-صفر.

وتاهلت تركمانستان ايضا من هذه المجموعة الى نهائيات بطولة كاس آسيا.

ومن المقرر اقامة نهائيات بطولة آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت في شهر ايلول / سبتمبر القادم.

يذكر ان ايران فازت بلقب البطولة 12 مرة في اعوام (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2016, 2018) فيما نالت مركز الوصافة في العام 2014 والمركز الثالث مرتين عامي 2006 و 2012.

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