١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١١:٥٩ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84714813
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ضبط اكثر من 15 طنا من المخدرات في محافظة بوشهر

ضبط اكثر من 15 طنا من المخدرات في محافظة بوشهر

بوشهر/ 13 نیسان/ ابریل/ ارنا- أعلن امين المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات في محافظة بوشهر(جنوبي البلاد) "أرسطو تركمان منش" عن ضبط 15 طنا و 790 كيلوغراما من المخدرات في هذه المحافظة خلال العام الماضي.

وأضاف أرسطو تركمان منش في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الأربعاء أن كمية المخدرات المضبوطة انخفضت بنسبة 15٪ مقارنة مع عام 2020 التي كانت 18 طنا و617 كيلوغراما.

واوضح: إن التركيز على مكافحة دخول المخدرات من الحدود وتفكيك العصابات الكبيرة وشبكات التهريب وتعاون قوات دائرة الاستخبارات العامة وشرطة مكافحة المخدرات، وحرس الحدود من العوامل التي  تسببت في انخفاض کمیة المخدرات المضبوطة في العام الماضي.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربته.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- 2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروئين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

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