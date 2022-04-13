إيران ترفع سعر بيع النفط الخام للمشترين الآسيويين

وذكرت إدارة الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية، في بيان امس الثلاثاء، ان سعر البيع ‏الرسمي للخامات الايرانية "الخفيف" و"الثقيل" و"فروزان" تم رفعه بالترتيب 20ر9 و95ر7 و05ر8 دولار أعلى من متوسط خامي عمان ودبي.

وبذلك فان سعر الخام الخفيف الإيراني لشهر أيار/مايو 2022 قد زاد من تسعيرة الشهر السابق نيسان/أبريل، 9.20 دولار والخام الثقيل 95ر7 دولار وفروزان 05ر8 دولار.

ويعد متوسط خامي عمان ودبي المرجعية السعرية للنفط الخام في منطقة غرب آسيا. فيما تسعر إيران النفط الخفيف في سوق شمال أوروبا على أساس متوسط خام برنت، والخام الثقيل وفروزان أقل من تسعيرة برنت.

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