العلاقات الوطيدة بين الشعبين الإيراني والباكستاني تضمن الصداقة الأبدية بين البلدين

وقالت السفيرة الباكستانية السابقة في طهران السيدة رفعت مسعود في تصریح خاص لمراسل وکالة ارنا في اسلام اباد الیوم الاربعاء أن العلاقات الطيبة بين البلدین دخلت مرحلة جديدة ووفرت الارضیة لتعزیز التعاون المشترك بینهما في مختلف المجالات منها الاقتصادية والتجارية والعلاقات الحدودية والدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب.

واعتبرت ان العلاقات الوطيدة والمتجذرة بين الشعبين الإيراني والباكستاني هي ثروة حقيقية وتضمن الصداقة الأبدية بين البلدين الجارين، مشددة علی ضرورة الاهتمام بهذه العلاقات للحيلولة دون وقوع ای ضرر ناتج عن تدخل طرف ثالث أو ضغوط خارجية.

وأعربت عن ثقتها في توطيد التعاون الأمني ​​بين طهران وإسلام آباد، قائلة: إن تعزيز التعاون الاستخباراتي والامني بين الجارتين أمر مهم وفي هذ االاطار قام مسؤولون عسكريون وأمنيون من إيران وباكستان بزیارات فعالة ومثمرة للغاية إلى دفع هذه الإستراتيجية الی الأمام.

وأشارت إلى فتح معبرين حدوديين بين البلدين خلال العام الماضي، معتبرة انهما من عوامل تسهیل حركة مرور السياح الإيرانيين والباكستانيين.

واضافت أن إنشاء الأسواق الحدودية وتعزيز البنية التحتية من قبل البلدين سيسهم في زیادة حجم الأنشطة التجارية بینهما.

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