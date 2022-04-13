السفارة الايرانية في لندن تنفي صحة تقرير الغارديان حول ايران

وكتبت السفارة في حسابها الخاص بموقع تويتر اليوم الاربعاء : ان تقرير الغارديان حول "استخدام روسيا اسلحة مهربة من العراق بواسطة ايران"، لا اساس له ولا يتسم بالمهنية.

واضافت، ان هذا التقرير الذي جاء في صحيفة الغارديان امس الثلاثاء، لا يعدو كونه سردا مغلوطا للاحداث وعار عن الصحة.

واكدت السفارة الايرانية عبر تغريدتها : ان المحاولات الرامية الى ربط التطورات الاخيرة في اوكرانيا، بالتطورات الشرق اوسطية مع الاشارة الى اسم ايران، شكّلت خطوة لا تتسم بالمهنية ومرفوضة، مضافا الى انها شكلت اساءة لقراء الصحيفة (البريطانية).

وفي تغريدة اخرى ايضا، عقّبت السفارة الايرانية على هذه المزاعم بالقول : ان المتوقع من الغارديان هو نشر الحقائق، لكن المقال الذي نشرته الثلاثاء لا يتناغم وهذا المبدأ.

واردفت : نحن اذ نعرب عن رفضنا، نطالب باتخاذ مايلزم في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع

