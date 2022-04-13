امير عبداللهيان : التوصل الى اتفاق حول الافراج عن مطالب ايرانية في احد البنوك الاجنبية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الايراني مع نظيره العراقي "فؤاد حسين" بطهران اليوم، وردا على سؤال "ارنا" بشأن الافراج عن الارصدة الايرانية لدى البنوك الاجنبية في المنطقة.

واوضح "امير عبداللهيان"، ان وفدا لاحد الدول كان امس (الثلاثاء) في طهران، لمتابعة المراحل التنفيذبة بشان الافراج عن مطالب ايران (المالية)؛ وقد اجرى مباحثات مع كبار المسؤولين في البنك المركزي والشؤون الاقتصادية و وزارة الخارجية وتم التوصل الى اتفاق مبدئي حول تاريخ وطريقة الافراج عن هذه المبالغ.

وعن لقائه مع وزير الخارجية العراقي الزائر، لفت بان الجانبين تباحثا حول القضايا الثنائية، بما في ذلك التاكيد على ضرورة الغاء تاشيرات الدخول بين البلدين.

واضاف وزير الخارجية : نحن نتطلع، في ضوء تجاوز البلدين العدوى الشديدة لفيروس كورونا، ان نستطيع في المستقبل القريب العمل على زيادة الزيارات البرية بالنسبة للرعايا الايرانيين والعراقيين.

واكد، على ان الصناعة السياحية تضطلع بدور هام في تنمية العلاقات الثنائية اكثر فاكثر.

واستطرد امير عبداللهيان : نحن نامل بان يتابع الجانب العراقي موضوع السماح لرعايا البلدين، ان يقوموا باستخدام عرباتهم الخاصة وبرفقة عائلاتهم بزيارة المحافظات الايرانية والعراقية.

ولفت وزير الخارجية، ان حجم التعاون والتبادل التجاري بين ايران والعراق، خلال الاشهر السبعة الماضية سجل زيادة بنسبة اربعة اضعاف ونصف؛ مردفا : اننا قادرون في غضون الاشهر القادمة على رفع العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.

وتابع وزير الخارجية : لقد اكدنا في هذا اللقاء على دور العراق الاساسي في المنطقة، كما اعربنا عن تقديرنا لدور الحكومة العراقية في سياق ارساء التفاهم الاقليمي.

وقال وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره العراقي اليوم : نحن نامل بان تشهد منطقتنا المزيد من الاستقرار والامن والازدهار.

يتبع ... ** ح ع