محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني والاوكراني

وافاد الموقع الاعلامي لوزارة الخارجية الايرانية ان امير عبداللهيان شرح في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاربعاء موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المبني على معارضة الحرب وضرورة الاهتمام بالحل السياسي والحوار الدبلوماسي وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تامل بان تفضي مفاوضات الطرفين (الاوكراني والروسي) الى السلام والاستقرار.

واشار وزير الخارجية الايراني الى استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لارسال فريق طبي من جمعية الهلال الاحمر الى اوكرانيا واضاف: من الضروري توفير الامن الكامل للاماكن الدبلوماسية وسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في كييف.

من جانبه هنأ وزير خارجية اوكرانيا لمناسبة شهر رمضان المبارك ووجه الشكر والتقدير لمواقف ايران المبنية على معارضة الحرب وقال: ان الحكومة الاوكرانية ستبذل اقصى مساعيها للحفاظ على الاماكن الدبلوماسية.

كما اكد كولبا موقف بلاده الداعي لوقف الحرب والنزاع، ورحب بمواصلة المحادثات مع نظيره الايراني، معربا عن امله بتطوير العلاقات الثنائية في مختلف الابعاد والاصعدة.

انتهى ** 2342