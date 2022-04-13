وزير الجهاد الزراعي يؤكد على استخدام التكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي

وقال ساداتي نجاد في تصريحه الاربعاء خلال ندوة عقدت بحضور جمع من الناشطين في مجال الاقتصاد المعرفي في البلاد: لا سبيل امامنا في القطاع الزراعي لتوفير الامن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي سوى التوجه نحو المعرفة وتكنولوجيا اليوم.

واضاف: في ضوء الامر الصادر عن سماحة قائد الثورة الاسلامية وتسميته لهذا العام بـ "عام الانتاج المعرفي والمولد لفرص العمل" فانه علينا المضي في هذا الطريق سريعا.

وقال وزير الجهاد الزراعي: نحن نسعى للمضي بمنظمة تات "الابحاث والتعليم والترويج الزراعي" باتجاه يتم تعريفه بمفهوم واحة العلم والتكنولوجيا والتوجه بهذه الاجواء من الابحاث والمقالات نحو الجوانب التطبيقية والعملية.

واكد ضرورة ادخال التكنولوجيا في القطاع الزراعي نظرا لهذه الظروف التي تعاني فيه البلاد من ازمة المياه، داعيا شركات العلم والتكنولوجيا للدخول في هذا المجال.

انتهى ** 2342