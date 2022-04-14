برلماني ايراني: علينا الاهتمام بالاقتصاد المعرفي بدلا من الاعتماد على النفط

واشار منادي سفيدان في تصريحه الاربعاء خلال ندوة عقدت بحضور مجموعة من الناشطين في مجال الاقتصاد المعرفي في البلاد، الى ان المجلس يولي اهتماما خاصة بالشركات المعرفية وقال: ان الشركات المعرفية بلغت مبيعاتها 200 تريليون تومان قبل عامين ووفرت نحو 300 الف فرصة عمل، كمؤشر الى اهمية هذا المجال.

واعتبر الشركات المعرفية بانها مولدة لفرص العمل واضاف: ان الاقتصاد المعرفي في البلاد يبلغ نحو 400 تريليون تومان في الوقت الحاضر وهو عدد جدير بالاهتمام وبناء عليه اطلق سماحة قائد الثورة الاسلامية بدقة على العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) تسمية "عام الانتاج المعرفي والمولد لفرص العمل".

واضاف: لا ينبغي التعويض عن النفط باستيفاء الضرائب والرسوم بل يجب الاهتمام بالاقتصاد المعرفي.

انتهى ** 2342