ايران تحرز فضية وبرونزيتين في بطولة كاس العالم للرماية في البرازيل

ففي اليوم الثالث من المسابقات حصل فريق ايران المؤلف من جواد فروغي ووحيد كل خندان وسجاد بورحسيني على الميدالية الفضية في المسابقات الفرقية للرماية بالمسدس، بعد خسارته امام الفريق الالماني في المباراة النهائية.

كما حصل فريق النسوي المؤلف من فاطمة اميني وفاطمة كرم زادة ونجمة خدمتي على الميدالية البرونزية في مسابقة البندقية الفرقية بعد تغلبه على فريق الدنمارك النسوي.

وفي مسابقة المسدس الهوائي للزوجي المختلط نال فريق ايران المؤلف من كلنوش سبقت اللهي وجواد فروغي الميدالية البرونزية بعد فوزه على فريق النمسا.

وتشارك ايران بـ 13 رياضيا ورياضية في مسابقات بطولة كاس العالم للرماية بالبندقية والمسدس في البرازيل التي انطلقت يوم الاثنين من الاسبوع الجاري وتستمر لغاية يوم الثلاثاء القادم.

انتهى ** 2342