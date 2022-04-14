١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٦:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84715826
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من المحتمل ان تكون بينها البرازيل او الارجنتين...

منتخب ايران يخوض 6 مباريات تحضيرية لمونديال قطر 2022

منتخب ايران يخوض 6 مباريات تحضيرية لمونديال قطر 2022

طهران/ 14 نيسان / ابريل/ارنا- اعلن امين عام اتحاد كرة القدم الايراني حسن كامراني فر بان المنتخب الوطني الايراني سيخوض 6 مباريات تحضيرية استعدادا لمونديال قطر 2022 ومن المحتمل ان تكون بينها البرازيل او الارجنتين.

وقال كامراني فر في تصريح له الاربعاء حول مرحلة اعداد المنتخب الوطني لبطولة كاس العالم القادمة في قطر: انه وبغية اعداد المنتخب الوطني بصورة مناسبة فقد خططنا لخوضه 6 مباريات ودية من المحتمل ان تكون احداها مع البرازيل او الارجنتين.

واشار الى مفاوضات جارية مع البيرو ونيوزيلندا في الوقت الحاضر واضاف: ان 4 من المباريات الست التحضيرية ستكون مع منتخبات من الطراز الاول ومبارتين مع فريقين من المستوى الوسط.

يذكر ان القرعة اوقعت ايران مع انجلترا واميركا والفائز من مباراة "اسكتلدا واوكرانيا مع ويلز" وستخوض ايران اولى مبارياتها في المونديال امام انجلترا في يوم الافتتاح.

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