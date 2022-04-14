منتخب ايران يخوض 6 مباريات تحضيرية لمونديال قطر 2022

وقال كامراني فر في تصريح له الاربعاء حول مرحلة اعداد المنتخب الوطني لبطولة كاس العالم القادمة في قطر: انه وبغية اعداد المنتخب الوطني بصورة مناسبة فقد خططنا لخوضه 6 مباريات ودية من المحتمل ان تكون احداها مع البرازيل او الارجنتين.

واشار الى مفاوضات جارية مع البيرو ونيوزيلندا في الوقت الحاضر واضاف: ان 4 من المباريات الست التحضيرية ستكون مع منتخبات من الطراز الاول ومبارتين مع فريقين من المستوى الوسط.

يذكر ان القرعة اوقعت ايران مع انجلترا واميركا والفائز من مباراة "اسكتلدا واوكرانيا مع ويلز" وستخوض ايران اولى مبارياتها في المونديال امام انجلترا في يوم الافتتاح.

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