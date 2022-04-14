ارتفاع التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان الى رقم قياسي

وافادت الغرفة التجارية المشتركة بين إيران وسلطنة عمان، إن الإحصاءات المتعلقة بحجم التجارة بين إيران وسلطنة عمان اظهرت نموا بنسبة 53 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وصرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة بان حجم الصادرات إلى سلطنة عام بلغ 716 مليون دولار خلال العام الماضي 2021 فيما كان 438 مليون دولار في 2020، وهو ما يعني نموا بنسبة 63 بالمئة في الصادرات الإيرانية إلى عمان .

وأشار محسن ضرابي إلى أن نمو حجم التبادلات الإيرانية العمانية بنسبة 53 بالمئة في عام 2021 ، يظهر ان العلاقات بين البلدين باتت أكثر تطورا خلال العشرين عاما الماضية ، وقال إن الصادرات إلى عمان كانت 148 مليون دولار، وإجمالي حجم التجارة بين البلدين 221 مليون دولار عندما تم تشكيل غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة في عام 2013.

وتعليقا على أسباب هذا النجاح في العام الماضي، قال محسن ضرابي إن بيئة دعم القطاع الخاص قد تحسنت منذ تولي حكومة رئيسي مهامها، وأن وزير الصناعة والتجارة ورئيس منظمة تنمية التجارة قدما أكبر قدر من الدعم للقطاع الخاص لتصدير المنتجات الايرانية إلى سلطنة عمان.

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