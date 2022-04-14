١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84716177
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مساعد وزير الصحة:

المطلوب من المسافرين الايرانيين والعراقيين كارت لقاح كورونا او اختبار PCR

المطلوب من المسافرين الايرانيين والعراقيين كارت لقاح كورونا او اختبار PCR

طهران/ 14 نيسان/ ابريل/ ارنا - قال مساعد وزير الصحة إن معيار دخول وخروج المسافرين الإيرانيين والعراقيين هو تلقي جرعتين من لقاح كورونا أو اختبار PCR بصلاحية 72 ساعة.

وأصدر كمال حيدري تعميما جاء فيه: إثر قرار اللجنة المتخصصة بمقر مكافحة فيروس كورونا في 13 ابريل 2022 ، وبهدف تسهيل حركة المسافرين الوافدين أو المغادرين بين إيران والعراق، فأنه تقرر ابتداء من هذا التاريخ فصاعدا، اعتبار شهادة تلقي جرعتين من لقاح كورونا (أسبوعين على الأقل بعد الجرعة الثانية) أو اختبار  PCRمدته 72 ساعة والذي يثبت عدم الاصابة بكورونا (لمن ليس لديهم شهادة تطعيم) هو معيار المرور.

وكان رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة قد اعلن في تغريدة في 5 أبريل ان اخذ جرعتين من اللقاح يكفي لدخول العراق.

وكتب محمد هاشمي في رسالة على تويتر: عقب الحديث بين المسؤولين المعنيين وممثل شركة الخطوط الجوية الايرانية في العراق، فان العراق يسمح لدخول الزوار الذين تلقوا جرعتين من اللقاح (لقاح إيراني وغير إيراني).

انتهى** 2344

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