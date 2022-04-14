المطلوب من المسافرين الايرانيين والعراقيين كارت لقاح كورونا او اختبار PCR

وأصدر كمال حيدري تعميما جاء فيه: إثر قرار اللجنة المتخصصة بمقر مكافحة فيروس كورونا في 13 ابريل 2022 ، وبهدف تسهيل حركة المسافرين الوافدين أو المغادرين بين إيران والعراق، فأنه تقرر ابتداء من هذا التاريخ فصاعدا، اعتبار شهادة تلقي جرعتين من لقاح كورونا (أسبوعين على الأقل بعد الجرعة الثانية) أو اختبار PCRمدته 72 ساعة والذي يثبت عدم الاصابة بكورونا (لمن ليس لديهم شهادة تطعيم) هو معيار المرور.

وكان رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة قد اعلن في تغريدة في 5 أبريل ان اخذ جرعتين من اللقاح يكفي لدخول العراق.

وكتب محمد هاشمي في رسالة على تويتر: عقب الحديث بين المسؤولين المعنيين وممثل شركة الخطوط الجوية الايرانية في العراق، فان العراق يسمح لدخول الزوار الذين تلقوا جرعتين من اللقاح (لقاح إيراني وغير إيراني).

انتهى** 2344