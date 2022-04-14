وجود القوات الأجنبية في المنطقة غير شرعي ويضر بالأمن

وأكد العميد محمد رضا اشتياني، خلال محادثات مع نظيره الياباني، على أهمية ومكانة الجمهورية الإسلامية واليابان في المناطق الجيوسياسية المهمة في غرب وشرق آسيا، معلنا تطوير العلاقات بين البلدين في إطار السلام والاستقرار الإيجابي والبناء.

وفي إشارة إلى العقيدة والسياسة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، اعتبر العميد اشتياني أن التعاون الجماعي بين دول المنطقة ضروري لضمان الأمن والاستقرار والحفاظ عليهما.

واشار وزير الدفاع الإيراني، الى خصوصيات المناطق الهامة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، لا سيما من منظور استراتيجي وشرح نهج إيران وضرورة اقرار الأمن البحري من خلال دول المنطقة، معتبرا أن وجود القوات الأجنبية غير شرعي ومخرب.

بدوره أكد وزير الدفاع الياباني "كيشي نوبوئو" على ضرورة التعاون مع الجمهورية الإسلامية في ضمان الأمن البحري، واشار الى كيفية عمل القوات البحرية اليابانية في منطقة غرب آسيا.

وفي ختام المحادثات، ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية.

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