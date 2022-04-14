١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٢:٤٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84716386
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الصحة الايرانية: 33 وفاة ونحو الفي اصابة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 33 وفاة ونحو الفي اصابة جديدة بكورونا

طهران/ 14 نيسان/ ابريل/ ارنا - أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل الفين و194 اصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات جراء كورونا الى 140 الفا و744 شخصا.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 2194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى  7 ملايين و 202 الفا و 55 إصابة مؤكدة.

واضافت: ان  الف و441 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 934 الف و 664 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 157 ألفا و 388 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 298 ألفا و 369 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 26 مليونا و686 ألفا و 697 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 148 مليونا و 142 ألفا و454 جرعة.

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