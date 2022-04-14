رئيس الجمهورية : طهران تريد عراقا قويا وعزيزا وموحدا

وتطرق السيد رئيسي خلال لقاء مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى المشتركات الدينية والتاريخية والثقافية بين الشعبين الإيراني والعراقي، وقال العلاقات بين البلدين أوسع من أنها علاقات جوار متعارفة مشددا على ان ايران عازمة على الارتقاء بهذه العلاقات الأخوية الى أعلى مستوى.

واضاف رئيسي إن أمن ومصالح طهران وبغداد مرتبطان ببعضهما ، ولن يستطيع الأعداء مطلقا المساس بهذه العلاقات.

وشدد رئيسي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت ودعمت دائما وحدة العراق وسلامة أراضيه ووحدة شعبه بجميع القوميات والأديان، والتي تمثل الارضية للحفاظ على استقرار العراق.

وتابع رئيسي قائلا أن ايران تنتظر من جيرانها، وخاصة العراق ، عدم السماح لأي وجود يخل بأمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية أو في مناطق إقليم كردستان، موضحا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أثبتت عمليا مواقفها الأخوية تجاه الجيران في حال الشدة وليس فقط في حال الرخاء، وبالتالي ننتظر من الدول الجارة ان تكون متيقظة تجاه مؤامرات الأعداء.

وذكّر رئيسي برسالة من مسؤول بارز في إقليم كوردستان العراق اشار فيها أنه لولا الحاج قاسم سليماني لما بقي إقليم كوردستان، وعقب على ذلك بالقول ان من المؤسف ان الاقليم وقع في الغفلة ، الا ان ايران ترصد تحركات الكيان الصهيوني بدقة وان التعاون مع هذا الكيان لايمكن اخفائه ، ولن نسمح للصهاينة بتهديد أمن المنطقة عن طريق أي بلد ومن بينها العراق.

يتبع..