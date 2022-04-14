توقيع اتفاقيات تجارية بين رجال الأعمال الإيرانيين والروس

وفي مقابلة مع وكالة إرنا قال أحمد صالحي عن الزيارة الأخيرة لوفد إيراني مكون من 70 عضوا إلى روسيا لعقد اجتماعات اقتصادية وتوسيع العلاقات التجارية، ان زيارة اعضاء من القطاع الخاص إلى روسيا مع مسؤولين حكوميين، كانت استثنائية وغير مسبوقة بحيث ان رجال الاعمال والتجار وقعوا اتفاقياتهم التجارية خلال هذه الزيارة.

وأشار إلى أنه جرت مفاوضات جيدة لبيع الجلود والأسمنت ومنتجات الألبان والأدوية لروسيا، موضحا إنه تم عقد لقاءات جيدة مع الصناعيين ورجال الأعمال في غرفة التجارة الروسية ، وأن النشطاء الاقتصاديين في البلدين تعرفوا على بعضهم البعض بشكل أفضل.

وفي إشارة إلى السعر التنافسي للبضائع الإيرانية للتصدير إلى روسيا، قال : كان جانب آخر من النقاش حول المبادلات النقدية ، حيث تم عقد اتفاقيات مع المؤسسات المالية لتشكيل قنوات نقدية مستقلة عن الدولار للاستلام والدفع.

وأشار صالحي إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقيات لإقامة معرض للتعريف بالسلع في البلدين، قال صالحي: إن إقامة علاقات على هذا المستوى يمكن أن يوسع مرور البضائع عبر الحدود وبعد ذلك يصبح القطاع الخاص الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي في إيران.

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