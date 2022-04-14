روسيا وإيران تؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون

و أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه خلال اجتماع الخميس بين مارغولوف وجلالي، أكد الجانبان على نهج إيران وروسيا لتعزيز التعاون دون النظر في فرض الحظر على البلدين.

وبحسب التقرير، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن خطط روسيا وإيران لتعزيز التعاون رغم الحظر المفروض على البلدين.

وقالت الوزارة إن الجانبين ناقشا قضايا مهمة تتعلق بالتعاون الروسي الإيراني.

وشدد "جلالي" و "مارغولف" على ضرورة التشاور والتعاون بين البلدين في القضايا الثنائية المهمة ، فضلا عن استمرار الاتصالات واللقاءات بينهما في هذا الصدد.

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